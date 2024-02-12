بلدية عجمان تشكل 15 فريق عمل لمتابعة البلاغات والتواصل مع الجمهور

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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واصلت فرق العمل الميدانية والكفاءات العاملة وفريق الطوارئ في دائرة البلدية والتخطيط عجمان، عملها الدؤوب لتأمين وصول السكان والزوار لوجهاتهم المنشودة، والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية، في ظل المنخفض الجوي السائد في الدولة وتقلبات الأحوال الجوية وتساقط أمطار الخير، حيث تم تشكيل 15 فرقة عمل لمتابعة البلاغات والتواصل المباشر مع الجمهور ومراقبة ومتابعة تصريف مياه الأمطار بجميع أنحاء الإمارة، إضافة إلى إغلاق كافة حدائق الإمارة وتعليق إقامة الفعاليات المخصصة للاحتفاء بشهر الابتكار، إضافة لمجانية المواقف المدفوعة لضمان سعادة المجتمع وضمان تمتعهم بأفضل الخدمات، كما وجهت الدائرة جميع المكاتب الاستشارية العاملة بإمارة عجمان، العمل بالتعميم الصادر عنها بشأن سوء الأحوال الجوية في الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة الجميع.

تفقد

وتفقد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، برفقة وفد من الدائرة تضمن الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، سير العمل في محطات الضخ، مثمنًا الجهود المتواصلة منذ الساعات الأولى لدخول المنخفض الجوي والتي لا تزال قائمة حتى اللحظة الحالية.

وتمكنت الفرق المسؤولة من التعامل مع الحالات الطارئة، حيث تعد خططاً متكاملة وشاملة تبدأ بمتابعة الحالة الجوية مرورًا بتلقي البلاغات والنزول الميداني والوصول الفوري للمواقع المحددة وصولاً لحل كافة البلاغات .

مضخات

وتستخدم الدائرة أحدث المعدات والمضحات المتحركة، ما أسهم في سرعة التخلص من التجمعات، وتؤكد أن البلدية الاستعداد الدائم لموسم الأمطار من خلال صيانة المحطات والمعدات وتكليف العمال بتنظيف جميع الأنابيب الأرضية الرئيسية الناقلة للمياه تنظيفًاً كاملاً، ما يسهم في سرعة سحب المياه وعودة الانسيابية المرورية وتفادي الحوادث وغيرها.

ودعت الدائرة سكان الإمارة وزوارها للإبلاغ عن أي حدث طارئ عبر الخط الساخن 80070، وقنوات التواصل.

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