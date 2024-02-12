قفزة هائلة في منظومة الضمان الصحي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أظهر تقرير حديث لهيئة الصحة بدبي، قوة منظومة الضمان الصحي، التي تمتلكها إمارة دبي، والتي تُعد واحدة من أحدث وأفضل نظم الرعاية الصحية التأمينية المتكاملة في العالم.

وذكر التقرير أن قيمة المعاملات التي تمت على نظام البوابة الإلكترونية للتأمين الصحي خلال العام الماضي (2023)، وصلت لأكثر من 21.68 مليار درهم، فيما بلغت مشاركة الأفراد من هذه القيمة أكثر من 1.1 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى أن هناك 4.47 مليون شخص يستفيدون من مظلة التأمين الصحي في دبي، ويتمتعون بأكثر من 12.280 باقة من أفضل الباقات التأمينية المتنوعة والمميزة والمناسبة لجميع الشرائح المجتمعية.

وتفصيلاً أوضح التقرير ما شهدته منظومة الضمان الصحي في دبي خلال عام 2023، حيث بلغ عدد المعاملات التي تم استقبالها 143.32 مليون معاملة، وعدد المطالبات التأمينية التي تمت من خلال البوابة الإلكترونية أكثر من 44.1 مليون مطالبة، بواقع 3.67 مليون مطالبة شهرياً في (2023)، بعد أن كان عدد المطالبات لا يتعدى 100 ألف مطالبة شهرياً في العام 2012.

كما أشار التقرير إلى أن عدد الوصفات الطبية الإلكترونية وصل في (2023) لأكثر من 18.05 مليون وصفة، في وقت بلغ عدد مقدمي الخدمات الصحية 8.894 ألف منشأة طبية، وعدد شركات التأمين وإدارة المطالبات التأمينية 71 شركة.

وتعليقاً على القفزة الهائلة التي حققتها الهيئة في منظومة الضمان الصحي، قال سعادة عوض صغيّر الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: عندما نتحدث عن الرعاية الصحية في دبي، فإننا نتحدث عن المدينة الحديثة الملهمة، التي أصبحت (استاندر) عالمي في مختلف المجالات ومنها المجال الصحي، الذي يُعد من أكثر المجالات ديناميكية وتطوراً.

وذكر سعادته أن الرفاهية التي يتمتع بها سكان دبي من مختلف جنسيات العالم، كان ولابد أن يتزامن معها استحداث وتطبيق مفاهيم جديدة للرعاية الصحية، تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز أساليب العيش الرغد وجودة الحياة.

وأكد أن منظومة الضمان الصحي التي أسستها الهيئة وفق أفضل التقنيات والتجهيزات الرقمية والتي تُدار بالذكاء الاصطناعي، هي واحدة من الأركان الداعمة والمهمة لبناء نموذج صحي عالمي من الطراز الأول، وهي أيضاً أحد أهم المؤشرات الدولية في ساحة التنافسية، وقبل كل ذلك هي ضمانة الأمن الصحي، والمناخ المجدد للحياة الذي يحيط بسكان دبي.

وأضاف الكتبي: هيئة الصحة حريصة على تعزيز توجهات دبي وتحقيق تطلعاتها نحو الرفاه الصحي، وهي من أجل ذلك تواصل جهودها التطويرية سواء في منظومة الضمان الصحي أو في القطاع الصحي بشكل عام، من أجل أن تكون دبي في الطليعة دائماً على خريطة الصحة الدولية.

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