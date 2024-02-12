من صناعة القهوة في المنزل إلى قمة العالمية.. قصة نجاح عبد الكريم عنوانها الشغف والإصرار

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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من صناعة القهوة في المنزل إلى قمة العالمية للحكومات، قصة نجاح عبد الكريم بدأت بالشغف وعشقه لتحضير القهوة وحلمة البسيط، دفعه الي إنشاء مشروعه الخاص لتقديم قهوة لا مثيل لها، بنكهة محلية وطابع عالمي، ولكنه لم يكن يدرك أن هذا الحلم سيأخذه إلى أبعد مما كان يتصور، ويعرض مشروعه في القمة العالمية للحكومات المنصة العالمية الكبرى التي يأتيها المسؤولون والخبراء من كل مكان في العالم.

بدأ عبد الكريم مشروعه في منزله، حيث كان يقوم بتحميص حبوب البن واستخلاص أفضل النكهات لصنع أكواب القهوة وكان يعتمد على فريق العمل الذي لم يكن سوى أسرته الصغيرة، حيث كانوا يثقون بقدراته وامتلاكه للشغف والرؤية الواضحة.

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