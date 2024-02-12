مكتوم بن محمد يكرّم وزيرة الصحة العامة في قطر بجائزة أفضل وزير في العالم

المصدر: دبي ــ نورا الأمير

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كرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر لحصولها على جائزة أفضل وزير في العالم.

وتسلّط جائزة أفضل وزير في العالم الضوء على الجهود الاستثنائية لوزراء الحكومات حول العالم من أجل تعزيز التميز في القطاع الحكومي، وتطبيق مبادرات ناجحة وقابلة للتطوير ومستدامة تساهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها.

وتحتفي أيضاً بالجهود المبذولة لإلهام غيرهم من المسؤولين الحكوميين ومقدّمي الخدمات من أجل تعزيز الابتكار وزيادة المعرفة بتقديم الخطاب العام حول القضايا العالمية في وقتنا الحاضر والمستقبل.

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