سقوط أمطار شديدة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد والبرد في الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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استمرت اليوم حالة عدم الاستقرار الجوي وتشكّل السحب الركامية على معظم مناطق الدولة، مصحوبة بهطول أمطار رعدية شديدة الغزارة على مناطق متفرقة، وكانت مصحوبة بالبرد والبرق على مناطق أخرى، مع استمرار الرياح النشطة والقوية والتي وصلت سرعتها إلى 70 قدم/س، والبحر ظل مضطربا إلى شديد الاضطراب أحياناً خاصة مع نشاط السحب في الخليج العربي ووصل ارتفاع الموج إلى 9 أقدام في العمق.

ومع تعمق المنخفض الجوي العلوي تزايدت اليوم كميات السحب على معظم المناطق تخللتها السحب الركامية، وسقطت أمطار شديدة الغزارة وغزيرة ومتوسطة وخفيفة أحيانا مصحوبة بالبرد والبرق على مناطق متفرقة من مدينة العين في العامرة ومدينة خليفة في أبوظبي وشارع الشيخ محمد بن راشد وطريق سويحان.

وسجلت اليوم حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا أعلى كميات أمطار في جامعة الإمارات بمقدار 136.5 ملم، ومنطقة الصاروج في العين 98.1 ملم، والعجبان 72.8 ملم، وخطم الشكلة والفقع 62.6 ملم، كما سقطت أمطار غزيرة على مطار آل مكتوم 52.6 ملم، وسيح السلم 56.8 ملم، وراس غناضة وجزيرة الريم 44 ملم، وجميرا 43 ملمن وكورنيش أبوظبي والأريام 41 ملم.

كما سقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على وادي سهم بالفجيرة وشوكة برأس الخيمة، وشديدة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد والبرد على المرفأ وطريف في الظفرة وكذلك في مناطق الرويس وغياثي وقرن العيش، والشوامخ ومدينة شخبوط والوثبة ومدينة محمد بن زايد ومصفح وجزيرة أبوظبي وجزيرة دلما، ومطار أبوظبي الدولي ومطار البطين، وكانت متوسطة على مدينة زايد، ومتوسطة إلى خفيفة على عجمان وأم القيوين والشارقة والعجبان وغنتوت بأبوظبي، كما سقطت أمطار متوسطة على أم سقيم وجميرا والقوز ومطار آل مكتوم الدولي في دبي.

كما سقطت أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بالبرق والرعد على كورنيش أبوظبي، وعلى مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة.

وأهابت شرطة أبوظبي السائقين بعدم الخروج والالتزام بالقيادة وتدابير السلامة اثناء الأحوال الجوية الماطرة، مشيرة إلى أنه تم تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخ محمد بن زايد (أبوظبي ـ دبي) وطريق الشيخ خليفة الدولي وطريق أبوظبي ـ العين إلى 120 كم/س، وتقليل السرعات إلى 80 كم/س على طريق أبوظبي ـ سويحان وطريق أبوظبي العين (الساد ـ العامرة) وعلى طريق ( الساد ـ وسويحان)، كما قررت منع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة يوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة يصاحبها البرد والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدني مدى الرؤية الأفقية، كما وجه بتجنب أماكن جريان الأودية والانزلاقات الأرضية وتجمع المياه.

وسجلت اليوم أدنى درجة حرارة على الدولة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 7.6 درجات مئوية عند الساعة 00:00 منتصف الليل بالتوقيت المحلي للدولة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد "الثلاثاء" غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية خلال النهار، ويكون رطبا ليلا وصباح الأربعاء مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، قد تصل سرعتها إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج مع السحب صباحا، يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي.

ويوم الأربعاء تميل درجات الحرارة الارتفاع، ويكون الطقس صحوا ورطب ليلا وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

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