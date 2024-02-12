القرقاوي: 17 تريليون دولار كلفة النزاعات والحروب في العالم خلال عام واحد فقط

المصدر: البيان

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أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات خلال الكلمة الافتتاحية للقمة العالمية للحكومات 2024 تحت "مستقبل العالم في 4 أرقام" أن النزاعات والحروب تكلف العالم 17 تريليون دولار في العام الواحد، مضيفا ولو استخدمنا 6٪ فقط من هذه التكلفة، يمكن أن تغطي تكلفة أهم التحديات التي تواجهها الإنسانية في عام واحد، مثل القضاء على الجوع والأمية وعلاج السرطان وتوفير المياه النظيفة.

وقال معاليه نحن نعيش خصوصاً في منطقتنا واقعاً مريراً، وهذا قد يجعلنا نفقد الرؤية المتوازنة للواقع، وننسى أنه في حقيقة الأمر، لو نظرنا عبر التاريخ لوجدنا أننا نعيش في حقبة بشرية هي الأفضل والآمن والأكثر رفاهاً وصحة وفرصاً.

وأضاف معاليه أن بوصلة الاقتصاد العالمية تتجه شرقاً، إذ إن 50٪ من النمو العالمي يأتي من الصين والهند، وتفوقت الصين على الولايات المتحدة في عدد براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي والاستثمار في الطاقة النظيفة، أما الهند فهي صاحبة أكبر عدد في العالم من خريجي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

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