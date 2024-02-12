أمطار متوسطة وغزيرة وأجواء غائمة في الشارقة وعجمان وأم القيوين

المصدر: الشارقة – عجمان أم القيوين- عصام الدين عوض

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تواصل هطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة والغزيرة لليوم الثاني على التوالي في مناطق متفرقة من الشارقة وعجمان وأم القيوين، ولفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

وسارعت بلديات الشارقة وعجمان وأم القيوين بسحب المياه المتراكمة في الساحات والطرق وأمام الأماكن المنخفضة، وذلك من خلال الآليات والتناكر، إضافة إلى توفير العمال على مدار الساعة.

حذر

ودعت إدارات المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وعجمان وأم القيوين السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة وتساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة أو في حال حدوث الضباب الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية، إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق.

استمرارية

واستمرت فرق العمل الميدانية المتخصصة بقطاع النقليات والخدمات العامة ببلديات الشارقة وعجمان وأم القيوين لليوم الثاني على التوالي في التعامل مع الحالة الجوية وكمية الأمطار والاستعانة بالآليات والمعدات لسحب تجمعات الأمطار حفاظاً على الممتلكات والأرواح ولتسهيل حركة وانسيابية المرور في كافة الطرق، كما ناشدت البلديات المقاولين والاستشاريين إلى اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الضرورية بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية، إضافة إلى تخصيصها أرقاماً للإبلاغ عن الحالات الطارئة، داعية الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر على الطرقات العامة، وأماكن تجمعات الأمطار .

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