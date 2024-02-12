حرصاً على سلامة الجميع .. رسائل تحذيرية من وزارة الداخلية بشأن الحالة الجوية

المصدر: البيان

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أهابت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من الجميع بضرورة التقيد بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات، وذلك في ظل حالة الطقس التي تسود الدولة حالياً.

وقالت وزارة الداخلية في رسالة تحذيرية على الهواتف باللغات "العربية والإنجليزية والأوردو " أمطار غزيرة على بعض مناطق الدولة، يرجى تجنّب أماكن الأودية وتجمع المياه وجريان السيول وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، وخفض السرعة والتزام تعليمات الجهات المختصة. تمنياتنا لكم بالسلامة وزارة الداخلية)"

كما أرسلت شرطة دبي رسالة مماثلة قالت فيها "تتعرض إمارة دبي لتقلبات في الحالة الجوية، يرجى الابتعاد عن الشواطئ وتجنب مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات والتزام تعليمات الجهات".

وواصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة والخفيفة هطولها على أغلب مناطق الإمارات، وذلك لتأثّر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي عمل على تدفق كميات كثيفة من السحب من جهة الغرب.

صباح الثلج.. العين تكتسي الثوب الأبيض بعد أمطار غزيرة#صحيفة_البيان pic.twitter.com/6fxg34YSuB — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 12, 2024

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