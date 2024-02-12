شرطة أبوظبي تدعو السائقين لعدم الخروج والالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة في الأحوال الجوية الماطرة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة والابتعاد عن أماكن تجمع المياه والأودية وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية ، و الأماكن المكشوفة و القريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظًا على سلامة الجميع والالتزام بالقيادة الأمنة وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية.



و حثت الشرطة على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.

وشددت على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة خلال قيادة المركبات خصوصاً أثناء هطول الأمطار محذرة من خطورة القيادة بطيش وتهور ولامبالاة والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز