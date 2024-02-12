منتسبو البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين يطورون مشروعات تحولية مستدامة

المصدر: دبي - البيان

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عرض المنتسبون للبرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، خلال أعمال اليوم التمهيدي للقمة، مجموعة من المشروعات التحولية المستدامة لمواجهة بعض التحديات في القطاعات الحيوية في عدد من الدول، والتي عملوا على تطويرها خلال تأهلهم في البرنامج.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أن المشاريع التي قدمها المنتسبون ، أثبتت نجاح البرنامج في تعزيز قدرة المشاركين فيه على استشراف حلول تواكب تحديات الحاضر، ومتغيرات المستقبل وتستجيب لها، لافتاً إلى أن البرنامج عمل على تحفيز منتسبيه لتقديم مبادرات وأفكار وحلول عملية ومبتكرة، لتطوير القطاعات التي يعملون فيها داخل دولهم، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة.

قادة الغد

بدوره، قال سعيد محمد العطر المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: يترجم البرنامج رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في مشاركة تجربة دولة الإمارات التنموية، وخبراتها الرائدة في تطوير القيادات الحكومية مع دول العالم لتأهيل قادة الغد، وفق أرقى الممارسات العالمية في علم الإدارة الحكومية وفنون القيادة.

وأكد أن البرنامج أسهم في تزويد المنتسبين بمهارات استشراف المستقبل، بالتعاون مع نخبة من الشركاء المحليين والعالميين في مجال القيادة، وظهرت مخرجاتها في مشاريع ومبادرات ناجحة واستراتيجيات متكاملة قابلة للتنفيذ.

وشملت المشروعات التي عرضها منتسبو البرنامج ، مبادرة تهدف إلى إحداث ثورة في إجراءات التعداد السكاني في باراغواي، من خلال اعتماد أنظمة آلية مستمدة من النماذج العالمية الناجحة، وسيتمكن المشروع من خفض التكاليف بشكل كبير، وتعزيز الكفاءة من خلال استراتيجيات أتمتة متخصصة. ويهدف المشروع إلى أتمتة عملية التعداد في باراغواي بالكامل في غضون عامين، وتمت الاستفادة من تجارب نفذت في عدد من البلدان لتطوير نظام بيانات مركزي فعال من حيث التكلفة المالية.كما تم عرض مشروع إنشاء منصة مبتكرة تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي، تحمل اسم HarvestHub لتبسيط سلسلة الإمدادات الغذائية،للحد من الفاقد، وتعزيز الكفاءة.

كما عرض المنتسبون مشروعاً لمكافحة الأمية المالية في أوزبكستان، وخفض معدلاتها بحلول مبتكرة، مصممة خصيصاً لطلاب المدارس المتوسطة.

وتشمل الآثار المتوقعة للمشروع تحسين الوضع الاقتصادي.

وتضمنت المشروعات مبادرة لاستدامة ميزانية الرعاية الصحية في سيشيل، من خلال تقييم جدوى وأثر تنفيذ التأمين الصحي كحل لقيود الميزانية. ويهدف المشروع إلى استكشاف التمويل المبتكر، ونماذج ونهج لإدارة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية، وضمان تمويلها بما يكفل الاستدامة لقطاع الرعاية الصحية في سيشيل. ومن بين المشروعات المعروضة ايضا مشروع لاستدامة الموارد المائية والحفاظ عليها في أفريقيا باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المياه المتاحة، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

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