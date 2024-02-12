طرح 5 فئات للقروض السكنية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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تطرح هيئة أبوظبي للإسكان خيارات متعددة للمواطنين للاستفادة من القروض السكنية، وذلك من خلال 5 فئات نشرتها على القنوات الرسمية لها، إذ تمكن المستفيد من تحديد الخيار المناسب له وفق الضوابط التي تحددها ويتم السداد على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة، وأشارت إلى قروض «شراء مسكن، بناء، صيانة مسكن قائم، هدم وإعادة بناء، توسعة وإضافة لمسكن قائم.

وأوضحت الهيئة أن القروض السكنية تساعد المستفيدين على التخطيط الفعال بما يلبي احتياجات الأسرة من توفير مسكن عصري أو المنافع الملحقة بها، والتي تشمل الصيانة أو إضافة مسكن أو الشراء من أحد المطورين العقاريين المعتمدين لديها، وفق ميزانياتهم ودخلهم الشهري، ويما يعزز جودة الحياة المجتمعية وضمان تسهيل الإجراءات عبر مركز إسكان أبوظبي.

ووفق برنامج القروض للهيئة فإنه يتيح للمواطنين الحصول على قرض «شراء مسكن» بقيمة 1,750,000 درهم من خلال الشركاء الاستراتيجيين أو المطورين المعتمدين لدى الهيئة أو السوق المحلي في الإمارة، ويتم سداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية، وفي حال عدم تنفيذ الحكومة للبنية التحتية للمسكن محل الشراء يمنح المواطن المستفيد، إضافة إلى القرض، منحة مالية بقيمة 250 ألف درهم تصرف مع القرض وفقاً للضوابط التي تقررها الهيئة.

كما تمنح الهيئة الراغب في الاستفادة من المنافع السكنية قرض بناء بقيمة 1,750,000 درهم لبناء المسكن على الأرض السكنية التي يمتلكها أو الممنوحة له، ويتم سداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية، إضافة إلى ذلك أتاحت الهيئة الاستفادة من قرض صيانة مسكن قائم بما لا يزيد على 500 ألف درهم.

إضافة إلى ذلك طرحت الهيئة قرض «هدم وإعادة بناء» قيمته 1,750,000 درهم، وذلك لهدم مسكنه القديم وبناء مسكن جديد على الأرض ذاتها، ويتم سداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية، كما توفر الهيئة قرض توسعة وإضافة لمسكن قائم بما لا تزيد قيمته على 750 ألف درهم.

نافذة موحدة

في السياق أشارت الهيئة إلى أن مركز إسكان أبوظبي بأرض المعارض «أدنيك» يعمل كنافذة موحدة لجميع خدمات الإسكان الحكومية في الإمارة، وهو الواجهة الرسمية لخدمة المتعاملين، حيث يجمع خدمات الهيئة والشركاء الاستراتيجيين ضمن منصة واحدة شاملة تخدم المواطنين المستحقين للمنافع السكنية، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والجهد للمتعاملين وإتمام معاملاتهم في مكان واحد، إذ يقدم خدمات تشمل المنح السكنية والخدمات التكميلية، والقروض السكنية والإعفاءات وشراء الأراضي السكنية، إضافة إلى توفير برامج تدير مشاريع البناء والصيانة.

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