اليوم.. العمل والدراسة عن بعد في الإمارات

المصدر: متابعة- قسم المحليات

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وجّه مجلس الوزراء‬⁩ بأن يكون اليوم عملاً عن بعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الوجود في مقر العمل.

كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد، مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة. من جهة أخرى دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة إلى اتباع المرونة في عمل موظفيها اليوم في ضوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وأكدت الوزارة أهمية أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.

وواصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة والخفيفة هطولها على أغلب مناطق الدولة منذ فجر يوم أمس.

تعليم عن بعد

وفي دبي أبلغت مدارس خاصة أولياء الأمور بتحويل الدراسة اليوم إلى نظام التعليم عن بُعد، وعممت المدارس تلك التغييرات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر رسائل نصية .

وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عممت عبر حسابها على منصة اكس، «نظراً للأحوال الجوية المتوقعة ندعو جميع مراكز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة والجامعات الدولية بدبي إلى التحلي بالمرونة لتلبية احتياجات أولياء الأمور والكوادر التعليمية والطلبة، وإتاحة خيار التعليم عن بُعد، راجين للجميع السلامة».

عدم استقرار

وشهدت إمارة أبوظبي أمس سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على منطقة الظفرة في مدينة زايد وحبشان والرويس وطريف وأم ليله وبدع دعفس وبوحصا ومزيرعة وعلى منطقة قرين العيش ومخيرز وغياثي وارزنة وجزيرة دلما والسلع والشويهات وجزيرة أبو الأبيض، ومتوسطة على جزيرة أبوظبي والحمرا ومدينة شخبوط والخزنة بالعين وخفيفة على المصفح والختم وطريف والمرفأ والطويلة.

كما سقطت أمطار خفيفة على خور خوير والرمس برأس الخيمة وخورفكان والخزامية والممزر ومتوسطة على كلباء بالشارقة وعلى الروضة ومشيرف في عجمان والخوانيج في دبي، ومتوسطة على سويحان في العين وعلى دبا الفجيرة والسلمة في أم القيوين.كما سقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على بدع المطاوعة في منطقة الظفرة وحرس حدود الجزيرة وسبخة مطي.

وكانت متوسطة على طريق الشيخ محمد بن زايد في دبي، وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي والرويس وأبو الأبيض وعدد من الجزر. وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة على الدولة أمس بواقع 6.5 درجات مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت الإمارات.

الحيطة والحذر

ودعت إدارة المرور والدوريات بالقيادات العامة للشرطة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة خلال تساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية، إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق، فيما أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية خلال هذه الفترة.

وشددت القيادة العامة بشرطة رأس الخيمة، على أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية الجبلية، مشيرة إلى أن قرار وزارة الداخلية رقم 227 لسنة 2023، ينص على مخالفة دخول المركبات إلى مناطق الأودية أثناء جريانها أياً كان مستوى خطورتها بمبلغ 2000 درهم و23 نقطة مرورية تضاف لسجل السائق، إلى جانب حجز المركبة لمدى 60 يوماً.

وأضافت: وينص القرار على مخالفة التجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول خلال الأجواء الماطرة تكون 1000 درهم و6 نقاط مرورية تضاف لملف السائق.

استعدادات

وأكدت بلدية مدينة الشارقة، أن فرق العمل على درجة عالية من الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، حيث وفرت البلدية أكثر من 175 صهريجاً و120 محطة ضخ في مختلف المناطق والطرق الرئيسية لسحب تجمعات مياه الأمطار.

وأفاد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام البلدية ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية باشرت في التعامل مع الحالة الجوية من الصباح الباكر ورفعت من درجة استعدادها لتطورات المنخفض الجوي، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية.

الفجيرة

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة الجاهزية لحالة عدم الاستقرار الجوي التي تسود البلاد التي يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة، وذلك ضمن خطة عمل واستعدادات مكثفة بالتعاون مع شرطة الفجيرة والدفاع المدني ودائرة الأشغال العامة والزراعة والموارد الطبيعية.

تفعيل المنظومة

وقرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد في جميع المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي بالإمارة . كما تقرر أن يكون اليوم عملاً عن بُعد لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

وأخطرت مدارس حكومية وخاصة وحضانات وجامعات في إمارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي أولياء الأمور من خلال رسائل البريد الإلكتروني. وقرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة، تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد في جميع المدارس الحكومية بالإمارة.

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