شرطة دبي تطلق «تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024»

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تنطلق، اليوم، في المدينة التدريبية بالروّية، منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024، بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ «WRO»، وتستمر حتى 14 فبراير الجاري، بمشاركة 9 فرق، منها 7 من داخل الدولة.

وأكد العميد خبير جمعة أحمد بن درويش الفلاسي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، أن التحدي يهدف الى رفع كفاءة فرق مهام الإنقاذ، من خلال خلق أجواء تنافسية، تسهم في التعرف إلى الأساليب والمهارات القدرات لمختلف الفرق المشاركة، وجعل هذه التحدي فرصة لتحفيز الفرق .

وقال إن النسخة الثانية من التحدي، صُمم من قبل خبراء في الإنقاذ في شرطة دبي ومن الإسعاف، وبناء على عدة اعتبارات، منها نتائج النسخة الأولى من التحدي، والدراسات العلمية المتعلقة بمهام الإنقاذ والإسعاف، ومختلف التجارب والممارسات، ومن ثم تم اختيار سيناريوهات تحاكي الواقع الذي يتعرض له المنقذ والمسعف، وما تتميز به من صعوبة، وتتطلبه من سرعة، لتشكل تحدياً كبيراً للفرق المشاركة، وسيتم اختيار الفريق الفائز في كل سيناريو بناء على معايير عدة، أهمها الزمن القياسي لمهمة الإنقاذ.

وأضاف العميد جمعة الفلاسي: يلعب أعضاء فرق الإنقاذ والإسعاف دوراً مهماً في إنقاذ الأرواح وخدمة أفراد المجتمع، ويتعرضون لظروف صعبة، كما يتعاملون بمرونة مع المتغيرات والتحديات التي يُصادفونها أثناء مهام الإنقاذ، مثل التسلق والنزول من الأماكن المرتفعة، بالإضافة إلى استخدامهم وارتدائهم للمعدات الثقيلة التي تساعدهم على تنفيذ المهام، لذا، يتم تدريبهم بشكل مكثف ومستدام، للحفاظ على اللياقة البدنية والقوة والتركيز، لضمان بقاء الجاهزية مرتفعة لديهم .

وقال العقيد خالد الحمادي مدير إدارة البحث والإنقاذ، إن منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2024، تأتي في إطار دعم وتعزيز أفضل الممارسات الخاصة بعمليات الإنقاذ، وخلق تحديات ومنافسات بين رجال الإنقاذ في مسابقات خاصة بعملياتها، وما يحققه ذلك من انعكاس إيجابي على مستوى سرعة الاستجابة لحالات الإنقاذ.

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