حاكم عجمان وعمار النعيمي ومحمد بن سعود يؤدون صلاة الجنازة على جثامين الشهداء

المصدر: أبوظبي، عجمان، رأس الخيمة - وام

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أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صلاة الجنازة عقب صلاة العصر أمس، في جامع الشيخ زايد بمنطقة الجرف بعجمان، على جثمان شهيد الوطن والواجب خليفة البلوشي، الذي ارتقى إلى العلا شهيداً، وزملائه أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأدى صلاة الجنازة إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية الإسلامية المقيمة في البلاد، حيث ووري جثمان الشهيد الثرى في مقبرة الجرف.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده عن صادق عزائهما ومواساتهما إلى أسرة وذوي الشهيد، داعيين الله تعالى أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أدى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العريف، سليمان سعيد محمد الشحي عقب صلاة المغرب في مسجد الشيخ زايد برأس الخيمة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه عدد من المسؤولين وأبناء القبائل وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وجموع غفيرة من المواطنين.

وأدى معالي الفريق الركن، عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الوكيل/1 محمد الشامسي، عقب صلاة العصر في مسجد المطاوعة بمدينة العين.

وأدى الصلاة إلى جانب معاليه عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وجموع غفيرة من المواطنين والمسؤولين.

مراسم

ووصلت إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، صباح أمس، جثامين شهداء الوطن الأبرار الأربعة، «العقيد محمد المنصوري، والوكيل/ 1 محمد الشامسي، والوكيل/ 1 خليفة البلوشي، والعريف سليمان الشحي»، وذلك على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة.

وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثامين الشهداء، حيث كان في الاستقبال عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع، وعدد من أسر الشهداء وذويهم.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابط من قوة دفاع البحرين، وإصابة 2 آخرين، استشهد أحدهما بعد الوصول إلى أرض الوطن، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات، وجمهورية الصومال، في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وتقدمت وزارة الدفاع بخالص العزاء لذوي الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

تدريب وتأهيل

ونعى الدكتور أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية استشهاد أربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابطاً من قوة دفاع البحرين.

وقدم الأمين العام- في بيان أصدره أمس- العزاء الخالص لأسر الشهداء، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وتقدمت المملكة العربية السعودية بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات، ومملكة البحرين، في استشهاد الأربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابط من قوة دفاع البحرين.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها الهجوم الإرهابي، وجددت موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه، معربة عن تضامن المملكة العربية السعودية التام، ووقوفها إلى جانب الإمارات والبحرين والصومال في هذا المصاب الجلل، وعبرت عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي شهداء الواجب، وللأشقاء حكومة وشعباً.

مواساة

وتقدمت دولة الكويت وسلطنة عمان و جمهورية مصر العربية بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات، ومملكة البحرين.

وجددت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء امس موقفها الثابت في إدانة العنف والإرهاب بأشكاله كافة

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، نشرته على حسابها بموقع «إكس»، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي، الذي وقع في جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدة وقوفها ومؤازرتها لأشقائها في دولة الإمارات، ومملكة البحرين، أمام هذا العمل الغادر، لتشدد على ضرورة مواصلة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وأعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة لشعبي دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقتين، ولذوي الضحايا شهداء هذا العمل الإرهابي المشين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر دعمها الكامل وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة الإرهاب، وكافة أشكال التطرف، داعيةً إلى تضافر الجهود الدولية، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله وإيوائه.

وأعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عن خالص التعازي وصادق المواساة لدولة الإمارات ومملكة البحرين.

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