وسم لـ«شهداء الإمارات»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدر وسم #شهداء_الإمارات_البواسل، قائمة المواضيع الأكثر تداولاً في دولة الإمارات على منصة «إكس»، وذلك عقب إعلان وزارة الدفاع عن استشهاد منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، وضابط من قوة دفاع البحرين.

وعبر مئات المغردين عن تقديرهم واعتزازهم بشهداء الوطن وتضحياتهم، التي سوف يخلدها التاريخ، مشيرين إلى أن شجاعة الشهداء وبسالتهم وإقدامهم لتلبية نداء الواجب ومساعدة الأشقاء والأصدقاء في مختلف الميادين ستبقى محفورة في أذهان جميع أبناء الإمارات.

وأشار المغردون إلى أن أبناء الإمارات يسطرون ملحمة بطولية بتضحياتهم لمساعدة الآخرين، فتجدهم يقدمون ببسالة في مختلف الميادين، لمد يد العون ونصرة الأشقاء وتلبية لنداء الوطن الذي أقسموا بالذود عنه بأرواحهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز