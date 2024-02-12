الإمارات تشيّع شهداء الواجب

المصدر: أبوظبي - وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، قدم خلاله تعازيه ومواساته في استشهاد عدد من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، خلال أدائهم مهام عملهم في تدريب القوات المسلحة الصومالية وتأهيلها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما عبر أمير قطر خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الشهداء، داعياً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم آلهم وذويهم الصبر والسلوان. وأكد تضامن دولة قطر ووقوفها إلى جانب الإمارات في هذا المصاب.

من جانبه أعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لما أبداه من مشاعر تجاه شهداء الواجب.

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