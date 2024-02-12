«كهرباء دبي» مرجع في مؤشرات الأداء

المصدر: دبي - البيان

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استقطبت هيئة كهرباء ومياه دبي في سنة 2023 أكثر من 100 زيارة معيارية من شركات ومؤسسات محلية وعالمية مرموقة للاطلاع على تجارب وممارسات الهيئة النموذجية كونها شركة رائدة في قطاع الشركات الخدمية والمرافق، فباتت هيئة كهرباء ومياه دبي مرجعاً عالمياً في معايير مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIs) في مجال عملها.

ونجحت الهيئة في وضع معايير غير مسبوقة في قطاعي الطاقة والمياه على المستوى العالمي، وجاءت الهيئة، وفق دراسة أجراها العام الماضي استشاري عالمي متخصص، في المركز الأول عالمياً في أكثر من عشرة مؤشرات أداء رئيسة في مجال عملها.

تنافسية

ويؤكد هذا الاعتراف العالمي الدور الريادي الذي تضطلع به الهيئة في هذا القطاع المحوري، كما يؤكد هذا الإنجاز المهم نجاح دبي في تحقيق مراتب متقدمة في العديد من تقارير التنافسية الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات، وبما يعزز نموها المستدام وتوطيد مكانتها في خريطة الاقتصاد العالمي، وأتاحت هذه الزيارات المعيارية منصة لتبادل المعرفة ومشاركة أفضل التجارب والممارسات، وأسهمت الهيئة بشكل مُجدٍ في تبادل أفضل الممارسات في الكفاءة التشغيلية والاستدامة وتحقيق سعادة المتعاملين وجميع المعنيين، وتعاونت الهيئة بشكل نشط مع نظرائها العالميين لاستكشاف المشروعات المشتركة والمبادرات البحثية والمشروعات ذات المنفعة.

نهج

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة نعتمد أحدث الأدوات والتقنيات الذكية وتطوير تقنيات خاصة بنا لرفع قدرة وكفاءة محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع والتحكم في شبكات الكهرباء والمياه، إذ يعد الابتكار نواة أساسية لتطوير خدماتنا ومبادراتنا وخطط عملنا ومشروعاتنا، لتعزيز وترسيخ تنافسيتنا على المستوى العالمي، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، نجحنا في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 4.9 دقائق سنوياً في سنة 2014 إلى 1.06 دقيقة فقط في سنة 2023، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم.

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