معرفة.. إلهام.. استشراف

المصدر: إعداد - وائل نعيم - غرافيك محمد أبو عبيدة

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تعد القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لتبادل المعرفة بين الحكومات، وتسعى لاستشراف مستقبل صنّاع السياسات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني من خلال استعراض أحدث الابتكارات في الخدمات الحكومية، وتنقل البشرية نحو عصر جديد من المسؤولية والمساءلة، إذ تتخذ الحكومات خطوات إضافية لخدمة المواطنين بشكل أفضل.

وتم إنشاء هذه المنصة في العام 2013 تجسيداً للرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى بلوغ آفاق جديدة من التميز والشمولية، تلهم وتستشرف حكومات المستقبل.

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