أول فائز بجائزة أفضل وزير في العالم: «القمة» مساحة حرة للأفكار الكبيرة في وجه التحديات العالمية

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد البروفيسور غريغ هانت الفائز الأول بجائزة أفضل وزير في العالم، أن القمة العالمية للحكومات تلعب دورين مهمين في مواجهة التحديات العالمية، هما «رعاية مناقشة حرة ومفتوحة تبحث التحديات العالمية الكبرى، وتناقش الأفكار الكبيرة التي تمثل استجابة لتلك التحديات»، بينما يتعلق الدور الثاني بالجوائز التي تسهم في تقدير ومكافأة السياسات الجيدة، التي تتطلب في كثير من الأحيان الشجاعة لتنفيذها، والحفاظ عليها.

وحول «جائزة أفضل وزير»، التي فاز بها 2016 حين كان يشغل منصب وزير البيئة قال هانت «إنها تلعب دوراً مهماً في تشجيع السياسات الجيدة، وفي دعم الشجاعة السياسية والاعتراف بها، وينطبق هذا بشكل خاص على بعض الاقتصادات الأقل نمواً، حيث يمكن للاعتراف العالمي بالسياسات التحويلية أن يساعد في ترسيخ التغييرات الحاسمة، التي يمكن أن تسهم في إنقاذ الحياة أو تحسينها».

وفيما يخص القضايا الملحة، التي يجب أن تكون في مقدمة جدول أعمال العالم، والحلول التي يراها لتلك القضايا، أشار إلى أن الأجندة العالمية يجب أن تدفع وتشجع ثلاثة أمور في نهاية المطاف، أولها المشاركة الاقتصادية من خلال أمرين، هما تعزيز التعليم والتجارة للأسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد قال «التعريفات الجمركية وغيرها من الإجراءات التي تحد من التجارة تقلل من الفرص المتاحة للفئات الأكثر فقراً للحصول على السلع، والأهم من ذلك من قدرتهم على المشاركة في الاقتصاد، وبالتالي فالتعامل مع هاتين القضيتين يسمح بالوصول إلى الرعاية الصحية والرفاهية».

أما القضية الثانية التي يجب أن تكون في مقدمة الأجندة العالمية فهي مسألة السلام، حيث قال هانت: «يتعين علينا أن نستعيد الزخم الذي ميز عملية السلام في أوائل التسعينيات، وهذا ليس بالأمر السهل، لكنه يتطلب التزاماً حقيقياً من جانب المجتمعات والقادة من كافة الأطراف بأنه يتعين عليهم مد اليد، وليس مجرد انتظار الآخرين».

وعن القضية الثالثة التي يتعين على العالم وضعها في صدارة الأولويات وفق هانت فهي قضية الاستدامة، لافتاً إلى أنه يجب أن نسلك طريق الاستدامة، وأن يتم النظر إلى هوائنا ومياهنا وتربتنا على أنها موارد متجددة أو قابلة للنضوب.

وأوضح أنه إذا تعاملنا مع هذه السلع على أنها يمكن قابلة للنضوب فسنشهد انهياراً بيئياً، أما إذا أدركنا أنه يمكن إدارة المشاعات العالمية (الموارد الطبيعية العالمية) بطريقة مستدامة فيمكننا الاستمرار في رؤية الحياة على الأرض تتحسن على مدى العقود والقرون المقبلة، بل وحتى آلاف السنين».

الوضع البيئي

وبمقارنة البروفيسور هانت الوضع البيئي والعمل البيئي اليوم مع ما كان عليه عام 2016 أي العام، الذي حصل فيه على جائزة أفضل وزير فيها قال «في النهاية أنا متفائل، فبينما استمرت الانبعاثات في الارتفاع فإن معدلات الارتفاع تباطأت، ومن الواضح بالنسبة لي أن هناك قلقاً حقيقياً بشأن الانبعاثات على مستوى العالم، وكذلك داخل الدول الكبرى المسببة للانبعاثات على وجه التحديد».

وأضاف «إننا نشهد مبادرات ذات فائدة مزدوجة مثل مبادرة الكربون الأزرق المشتركة بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة».

وتابع «من خلال حماية وتعزيز أشجار المانجروف والأعشاب البحرية فإننا لا نساعد فقط في إعادة تأهيل مناطق تكاثر الأسماك والحياة البحرية الأخرى، بل نساعد أيضاً على امتصاص الانبعاثات من خلال مصارف الكربون الطبيعية».

وأشار البروفيسور هانت إلى أن الخطط البيئية لكل دولة يجب أن تقوم على أساس أن كل دولة تضع أهدافاً قابلة للتحقيق، وأن تكون هذه الأهداف مصحوبة بخطة لتحقيق أطنان فعلية من خفض الانبعاثات أو فوائد بيئية أخرى قابلة للقياس.

وأكد وجوب التحقق من الإجراءات والنتائج بشكل حيادي من قبل وكالة مستقلة أو دولية ذات مصداقية، يمكنها قياس التقدم دون خوف أو محاباة.

مساهمة الإمارات



وحول مساهمة الإمارات في حل القضايا العالمية وتحفيز العمل الحكومي، تحدث البروفيسور هانت، عن تجربته في العمل مع دولة الإمارات، قائلاً: «كان لي شرف العمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات على مبادرة خريطة طريق دبي، للمساعدة في تقليل المواد المستنفدة للأوزون، لافتاً إلى أن دور المبادرة لم يقتصر فقط على الحد من هذه الغازات، وتوسيع أثر بروتوكول مونتريال، بل أيضاً في تحقيق خفض كبير لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الفترة، التي سبقت مؤتمر باريس للمناخ».

يذكر أن البروفيسور غريغ هانت شغل منصب وزير البيئة في أستراليا بين 2013 و2016، ووزير الصحة بين 2017 و2022، وهو أستاذ فخري في كل من جامعة ملبورن، وكلية لندن الجامعية حالياً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز