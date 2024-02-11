أمين عام مبادرة نوابغ العرب: القمة العالمية للحكومات تسلط الضوء على أهمية تمكين العلماء

المصدر: وام

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قال سعيد النظري الأمين العام لمبادرة نوابغ العرب إن القمة العالمية للحكومات منصة دولية تجمع المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الخاصة من مختلف أنحاء العالم موضحاً أن "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" تضمن جلسات وورش عمل حول كيفية احتضان النوابغ وتمكين العلماء وذوي المواهب في العالم العربي.

ونـوه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مشاركته في "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" والذي انطلق ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات المُقامة في دبي، إلى أن اطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لجائزة "نوابغ العرب" جاء بهدف تمكين العلماء وتحقيق نهضة علمية وتنموية للشعوب العربية وتعزيز ثقة أبناء المنطقة والهجرة العكسية للعقول المبدعة واستقطاب تلك المواهب وعودة العالم العربي إلى مكانه الطبيعي.

ولفت الأمين العام لمبادرة نوابغ العرب، إلى دور دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها من أجل تعزيز الإسهامات العلمية والمعرفية في المنطقة العربية ، والاهتمام بالإنسان أولاً والذي يؤدي بدوره إلى نمو المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

كانت فعاليات النسخة الثالثة من "الاجتماع العربي للقيادات الشابة" قد انطلق بحضور 15 من الوزراء الشباب العرب، وأكثر من 20 صانع قرار، ورؤساء المؤسسات الشبابية وأكثر من 100 شاب من قادة مؤسسات العمل المجتمعي التنموي وما يزيد على 32 متحدثاً في مختلف التخصصات والميادين.

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