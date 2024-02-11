رئيس أركان القوات المسلحة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد محمد الشامسي

المصدر: وام

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أدى معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة صلاة الجنازة على جثمان الشهيد الوكيل/١محمد الشامسي، عقب صلاة العصر في مسجد المطاوعة بمدينة العين.

وأدى الصلاة إلى جانب معاليه عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع غفيرة من المواطنين والمسؤولين.

كان جثمان الشهيد الشامسي قد وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، صباح اليوم، ضمن جثامين شهداء الوطن الأبرار الأربعة، الذين تعرضوا لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

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