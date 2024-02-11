تعازٍ عربية في وفاة شهداء الإمارات الأبرار

المصدر: وام

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أعربت دول عربية عن خالص تعازيها لدولة الإمارات في وفاة شهداء الواجب الأبرار الذين وصلت جثامينهم اليوم إلى أرض الوطن، بعد تعرُّضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أداء مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وتقدمت جمهورية مصر العربية بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقتين، في استشهاد أربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي آثم في الصومال، وذلك أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأعربت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والمواساة لشعبي دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقتين ولذوي الضحايا شهداء هذا العمل الإرهابي المشين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنية الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر دعمها الكامل وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة في مواجهة الإرهاب وكافة أشكال التطرف، داعيةً إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله وإيوائه.

وتقدمت المملكة العربية السعودية بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، في استشهاد أربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم هذا الهجوم الإرهابي وجددت موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه، معربةً عن تضامن المملكة العربية السعودية التام ووقوفها إلى جانب الإمارات والبحرين والصومال في هذا المصاب الجلل وعبرت " عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي شهداء الواجب، وللأشقاء حكومةً وشعباً".

وتقدمت دولة الكويت بخالص التعازي والمواساة إلى دولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، في استشهاد أربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نشرته على حسابها بموقع "إكس"، عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدة وقوفها ومؤازرتها لأشقائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أمام هذا العمل الغادر، لتشدد على ضرورة مواصلة تكاتف المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره. وتوجهت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها بالتعازي القلبية، وخالص المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وشعبيهما، وإلى ذوي الشهداء، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويتقبلهم مع الشهداء، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

ونعى معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية أربعة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابطا من قوة دفاع البحرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية في إطار التعاون العسكري بين الصومال ودولة الإمارات ومملكة البحرين.

وقدم الأمين العام - في بيان أصدره اليوم - العزاء الخالص لأسر الشهداء سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق المواساة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، في استشهاد 4 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين، إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأدان العسومي - في بيان أصدره اليوم - الأعمال الإرهابية التي تطال الأبرياء، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة حشد الجهود من أجل القضاء على الإرهاب في الصومال واجتثاثه من جذوره.

وعبر العسومي، عن تقديره للجهود التي تبذلها القوات المسلحة الإماراتية وقوة دفاع البحرين من تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب.

واكد العسومي، وقوف البرلمان العربي وتضامنه التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في هذا المصاب الأليم، ومقدما أحر التعازي لأهالي الشهداء وذويهم، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت في وقتٍ سابق عن استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

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