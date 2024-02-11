ولي عهد رأس الخيمة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العريف سليمان سعيد محمد الشحي

المصدر: وام

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أدى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العريف سليمان سعيد محمد الشحي عقب صلاة المغرب في مسجد الشيخ زايد برأس الخيمة.

وأدى الصلاة، إلى جانب سموه، عدد من المسؤولين وأبناء القبائل وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع غفيرة من المواطنين.

كان جثمان الشهيد الشحي قد وصل إلى مطار البطين الخاص بأبوظبي، صباح اليوم، ضمن جثامين شهداء الوطن الأبرار الأربعة، الذين تعرضوا لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

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