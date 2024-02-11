حاكم عجمان وولي عهده يؤديان صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن خليفة البلوشي

المصدر: وام

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أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، صلاة الجنازة عقب صلاة العصر اليوم، في جامع الشيخ زايد بمنطقة الجرف بعجمان، على جثمان شهيد الوطن والواجب خليفة البلوشي الذي ارتقى إلى العلا شهيداً وزملاؤه أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وأدى صلاة الجنازة، إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية الإسلامية المقيمة في البلاد، حيث وري جثمان الشهيد الثرى في مقبرة الجرف.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، عن صادق عزائهما ومواساتهما إلى أسرة وذوي الشهيد، داعين الله تعالى أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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