بلدية الشارقة توفر 175 صهريجاً و120 مضخة لسحب مياه الأمطار

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكدت بلدية مدينة الشارقة أن فرق العمل على درجة عالية من الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، حيث وفرت البلدية أكثر من 175 صهريجاً و120 محطة ضخ في مختلف المناطق والطرق الرئيسية لسحب تجمعات مياه الأمطار.

وأفاد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام البلدية ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية باشرت في التعامل مع الحالة الجوية من الصباح الباكر ورفعت من درجة استعدادها لتطورات المنخفض الجوي، وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية انطلاقاً من حرصها على تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن البلدية تعمل حالياً على بذل أقصى الجهود وتوفير كافة الاحتياجات والمعدات لفرق العمل في الميدان استعداداً لتطور الحالة الجوية المتوقعة، كما رفع مركز الاتصال من استعداده لاستقبال ملاحظات واستفسارات وبلاغات الجمهور.

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