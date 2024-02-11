رئيس الوزراء المصري يناقش خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات أثر التحديات الاقتصادية على الدول النامية

المصدر: وام

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يشارك دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، المقرر التي تعقد من 12 إلى 14 فبراير الجاري في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى يضم معالي وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال سعادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن مصر تحرص دائما على المشاركة في هذا المحفل الدولي المهم بشكل سنوي في إطار تثمين الدور الفاعل والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين مصر والإمارات.

وأشار إلى أن حرص دولة رئيس الوزراء المصري على المشاركة في تلك القمة من أجل طرح الأفكار والرؤى الخاصة بتأثير التحديات الاقتصادية الراهنة على جهود التنمية المستدامة في الدول النامية خاصة مصر، وسبل مواجهة تلك التحديات.

وأضاف الحمصاني، أن هذه المشاركة تأتي أيضاً من منطلق حرص جمهورية مصر العربية على التعاون والتواصل مع كافة الشركاء الدوليين من أجل إبراز الجهود المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد، فضلاً عما تقوم به الحكومة من جهود لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

ونوه المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، بأهمية انعقاد القمة هذا العام كونها تأتي في توقيت هام نحن في أمس الحاجة إليه لتبادل الرؤى بين هذا الجمع الرفيع من القادة ورؤساء الحكومات والخبراء حول سبل مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف النظرة المستقبلية لما يمكن أن تقوم به الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بجانب مناقشة موضوعات أخرى مهمة مثل آفاق تطور التكنولوجيا لاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي.

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