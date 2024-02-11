أمطار الخير تعم الإمارات في بداية منخفض جوي يستمر حتى الثلاثاء

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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واصلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة والخفيفة هطولها على أغلب مناطق الدولة منذ فجر اليوم، وذلك لتأثّر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي قادم من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي عمل على تدفق كميات كثيفة من السحب من جهة الغرب.

ونتيجة لتعمق المنخفض الجوي العلوي اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة تتخللها السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار رعدية مختلفة الغزارة على فترات، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي اليوم حتى ساعات الليل مع استمرار سقوط الأمطار، ثم تتعمق الحالة مرة أخرى صباح الاثنين مع تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة على مناطق مختلفة من الدولة يصاحبها رياح تصل أحيانا إلى 70 كم/س وتخف كميات السحب تدريجياً من بعد العصر يوم غد "الاثنين" وتقل فرصة سقوط الأمطار ليلاً.

فيما استمرت الرياح النشطة والقوية أحيانا، وكانت مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني الرؤية الأفقية.

وشهدت إمارة أبوظبي سقوط متفاوتة حيث سقطت أمطار غزيرة ومتوسطة على منطقة الظفرة في مدينة زايد وحبشان وأم ليله وبدع دعفس وبوحصا ومزيرعة وعلى منطقة قرين العيش ومخيرز وغياثي وارزنة وجزيرة دلما والسلع، ومتوسطة على جزيرة أبوظبي والحمرا والخزنة بالعين وخفيفة على المصفح والختم وطريف والمرفأ والطويلة، كما سقطت أمطار خفيفة على خور خوير والرمس برأس الخيمة وخورفكان والخزامية والممزر ومتوسطة على كلباء بالشارقة وعلى الروضة ومشيرف في عجمان والخوانيج في دبي، ومتوسطة على سويحان في العين وعلى دبا الفجيرة.

وسقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على بدع المطاوعة في منطقة الظفرة وحرس حدود الجزيرة وسبخة مطي، وكانت متوسطة على طريق الشيخ محمد بن زايد في دبي، وطريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي والرويس وأبو الأبيض وعدد من الجزر.

وسجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد أقل درجة حرارة على الدولة اليوم "الأحد" بواقع 6.5 درجات مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 7:15 صباحا بتوقيت الإمارات.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تشهد منطقة الخليج العربي خلال شهر فبراير تأثيرات امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام، كما تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً.

وقد سجلت أعلى كمية أمطار خلال شهر فبراير على قرية الحويلات برأس الخيمة في عام 1988 بواقع 317 ملم.

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