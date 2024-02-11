أمطار خفيفة ومتوسطة في عجمان والشرطة تنبه السائقين

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة من عجمان ولفترات متفاوتة وأحيانا متقطعة، وما زالت متواصلة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ولا تزال السماء غائمة ما يبشر بهطول أمطار خلال الساعات المقبلة، فيما أعلنت بلدية عجمان استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة.

فيما دعت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة خلال تساقط الأمطار أو في الأجواء المضطربة أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي الى انعدام الرؤية، إضافة إلى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وارواح مستخدمي الطريق، مؤكدة جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الإمارة خلال هذه الفترة، وذلك بناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بالدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز