790 منشأة بيطرية و1645 مستحضراً مرخصاً في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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حدّثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة المستحضرات البيطرية المرخص تداولها في أسواق الإمارات وضمت القائمة نحو 1645 منتجاً، مسجلة في البوابة الإلكترونية الرقمية للمستحضرات البيطرية التي أطلقتها الوزارة لتنظيم تداول المنتجات وضوابط الرقابة للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخطأ في التداول.

واستحوذت الأدوية البيطرية على النسبة الكبرى من مجمل المستحضرات المرخصة فبلغ عددها 1302 منتج، وتلاها اللقاحات البيطرية بواقع 343 منتجاً، و51 مستحضراً للتخدير والمراقبة البيطرية، في حين بلغ عدد المؤسسات البيطرية المرخصة في القائمة قرابة 790 منشأة مختصة بتقديم الخدمات البيطرية كالعيادات البيطرية والمختبرات والمستودعات ومصانع الأدوية.

وذكرت الوزارة أن البوابة تهدف إلى توفير تطبيق يساعد الأطباء البيطريين العاملين في المجالات الطبية البيطرية ومربي الثروة الحيوانية كافة على الاطلاع على المستحضرات البيطرية المسجلة في الدولة، بشكل يضمن تداولها من مصادر موثقة والحد من تداول الأخرى مجهولة المصدر أو غير المسجلة، ما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة الحيوانية، وبالتبعية الصحة العامة وصحة البيئة.

وتقوم الوزارة بالتطوير الدوري للتشريعات المنظمة لعمل المنشآت البيطرية ومهنة الطب البيطري لتسهم في تحسين جودة الخدمات المتوافرة وفقاً لأفضل الممارسات، إضافة للجهود المستمرة لتطبيق منظومة الأمن الحيوي، سواء في منافذ الدولة لمنع دخول الأمراض الحيوانية الوبائية، وداخلياً عبر برامج المسح والتقصي للأمراض الحيوانية الوبائية وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمكافحتها.

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