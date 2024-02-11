بلدية دبي تدعو الشركات إلى التقدم لمشروع الأنفاق الاستراتيجية للصرف الصحي

المصدر: دبي - البيان

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دعت بلدية دبي شركات الهندسة والمشتريات وشركات الإنشاءات للتأهل المسبق للعقود التي سيتم شراؤها في إطار مشروع أنفاق دبي الاستراتيجية للصرف الصحي، حسب ما ذكر موقع «ميد» أمس.

وكان المجلس التنفيذي لدبي وافق على المشروع في يونيو من سنة 2023، وقال إنه سيتطلب استثماراً يبلغ نحو 80 مليار درهم وإن المشروع تم تصميمه ليخدم احتياجات سكان دبي في الـ100 عام المقبلة بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.

ويهدف المشروع إلى تحويل نظام الصرف الصحي الحالي في دبي من نظام الضخ إلى نظام الجاذبية بإيقاف تشغيل محطات الضخ الحالية وتوفير «خدمة مستدامة ومبتكرة وموثوق بها للأجيال القادمة». وقد طلبت بلدية دبي من الشركات المهتمة تقديم بيانات مؤهلاتها بحلول 26 فبراير الجاري، وفقاً لمصدر في القطاع، وتتوقع البلدية إعلان مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات المؤهلين سابقاً بحلول 11 مارس المقبل، بعد ذلك تخطط لبدء التأهيل المسبق لتحالفات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي يمكنها تقديم عطاءات للمشروع.

وينقسم المشروع إلى 6 حزم، سيتم طرحها بشكل منفصل وسيكون مقدمو العروض لكل من طلبات تقديم عروض الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبارة عن اتحادات مؤهلة سابقاً تتألف من الرعاة ومقاولي الهندسة والتوريد والبناء ومقاولي التشغيل والإدارة.

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