حمدان بن زايد: ملتزمون بالسير على نهج زايد في حماية البيئة

المصدر: أبوظبي - وام

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كرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، الفائزين في الدورة الأولى «لجائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية 2023» خلال الحفل الذي أقيم بقصر النخيل في أبوظبي.

حضر الحفل الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد أحمد البواردي نائب رئيس مجلس الإدارة بهيئة البيئة - أبوظبي، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، واللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، ومنصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وأحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وفهد سالم الكيومي وكيل دائرة التمكين الحكومي، ورزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، وخديم عبدالله الدرعي المستشار بديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وسعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»، وعدد من المسؤولين والمشاركين بالجائزة.

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بدأ الحفل، بعرض فيديو تعريفي عن الجائزة، كرم بعدها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الأفراد والمؤسسات الفائزة بالجائزة، والبالغ عددهم 18 فائزاً، تقديراً لإنجازاتهم البيئية وتميّزهم في مجالات تخصصهم.

وأكد سموه أن إمارة أبوظبي ملتزمة بالسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في مجال حماية البيئة، مشيراً سموه إلى أهمية الجائزة في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الأفكار والمشاريع المتميزة في مجال البيئة والاستدامة وتحفيز الاهتمام بالبحث العلمي في المجالات البيئية المختلفة، للأخذ بحلول مبتكرة علمية وعملية، والتي من شأنها معالجة التحديات البيئية الحالية والمستقبلية، وضمان مستقبل مستدام للجميع.

وأشاد سموه، بدور الجائزة في تحفيز التميز والإبداع في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها واستدامتها وتشجيع المبادرة والريادة، وتعزيز الاهتمام بالعمل البيئي والامتثال للتشريعات الخاصة بها.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، كافة الفائزين بالجائزة في مجالاتها المختلفة، ودعاهم إلى الاستمرار في تحقيق إنجازاتهم المتميزة، ومواصلة النجاح والريادة في المستقبل، معبراً سموه عن أمله أن تشهد جائزته في دورتها القادمة المزيد من المشاركات وتحفيز المجتمع والمؤسسات والمنشآت لتعزيز الاهتمام بالعمل البيئي والمحافظة على الطبيعة في دولتنا الحبيبة.

من جانبه قال معالي محمد أحمد البواردي، في كلمة له خلال الحفل، إن الاهتمام بكوكب الأرض لم يعد ترفاً بل إن الحفاظ على توازنه الطبيعي وتنوعه البيولوجي أصبح محور اهتمام صناع القرار والعلماء والناشطين في المجال البيئي من خلال إطلاق مبادرات ملهمة ومبتكرة، الأمر الذي سيسهم في تسليط المزيد من الضوء على التحديات البيئية وتأثيراتها وجذب انتباه الجميع إلى ضرورة العمل في مجال حماية البيئة.

وخلال الحفل، قلد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معالي محمد أحمد البواردي، وسام الشيخ حمدان بن زايد البيئي الفخري، وذلك نظير جهوده الكبيرة في خدمة الوطن على مدار نحو 4 عقود، عمل خلالها معاليه على ترجمة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في صون البيئة، وحماية التنوع البيولوجي، وتحقيق التنمية المستدامة، فكانت له إسهامات جلية وجهوده بارزة في إطلاق الكثير من المبادرات البيئية في مجال حفظ الطبيعة والأنواع الحية ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضاً على المستوى الدولي.

وعلى صعيد النتائج، حصد وسام الشيخ حمدان بن زايد البيئي، الذي يُمنح لتكريم قصص نجاح أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، الذين لهم تأثير إيجابي على البيئة، 10 مشاركين، وذلك ضمن ثلاث فئات فرعية للوسام.

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