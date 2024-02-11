شرطة دبي تطلق «كسوة شتاء» لأطفال نزيلات «المؤسسات الإصلاحية»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، مبادرة «كسوة شتاء»، لـ19 طفلاً من أطفال النزيلات، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر، لإدخال البهجة والسرور على قلوب أطفالهم.

وأكد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية، أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع الجهود المجتمعية للقيادة العامة لشرطة دبي لإسعاد مجتمعها الداخلي والخارجي، بما فيهم النزلاء والنزيلات، مشيراً إلى أن المبادرات والفعاليات المشتركة التي تنفذها المؤسسات العقابية بالتعاون مع شركائها، تستهدف تأهيل هذه الفئة نفسياً ومعنوياً استعداداً لدمجهم في المجتمع، عبر برامج وأنشطة ودورات متنوعة، وتعزيز قيم إيجابية تدعو إلى التسامح والمحبة والعطاء، وأن مبادرة «كسوة شتاء» لأطفال النزيلات، جزء من الجهود المجتمعية لإسعاد النزلاء والنزيلات وأسرهم، موضحاً أن المبادرة أهدت 19 طفلاً ملابس وأحذية وبطانيات، أسعدتهم وأدخلت الفرحة إلى قلوبهم.

وأوضحت النقيب مريم المهري، رئيس قسم شؤون النزيلات في إدارة سجن النساء، أن سجن النساء بدبي يولي النزيلات وأطفالهن اهتماماً كبيراً، ويحرص على توفير أجواء إيجابية ومريحة لأطفالهن.

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