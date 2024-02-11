جائزة الخير للعمل التطوعي تكرّم 55 متطوعاً بدورتها الثامنة في حتا

المصدر: حتا -وام

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كرّمت جائزة الخير للعمل التطوعي بدورتها الثامنة، أمس، في حديقة النحل في منطقة حتا بدبي، 55 متطوعاً ومتطوعة.

وسلم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة رئيس مجلس أمناء الجائزة، المكرمين، شهادات التقدير. حضر التكريم، الشيخ أحمد بن محمد بن سالم القاسمي، وفراس عزيز بن درويش، نائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي، وجمع غفير من المسؤولين والحضور.

وأشاد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، أن العمل التطوعي سمة راقية نابعة من قيم ومبادئ عظيمة، ويعكس النهج الذي تبنته الإمارات منذ تأسيسها في العطاء الإنساني، وتقديم الخير للجميع دون مقابل، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة للعمل التطوعي ودعم المؤسسات التطوعية.

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