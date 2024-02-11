رئيس الدولة ونائباه يهنئون أمير قطر بالفوز بكأس آسيا

المصدر: دبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، والأشقاء في قطر بالفوز بكأس آسيا لكرة القدم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أبارك لأخي الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر فوز المنتخب الوطني بكأس آسيا لكرة القدم، وأثني على الأداء المتميز للفريقين، القطري والأردني، والروح الرياضية العالية التي سادت بينهما خلال المباراة، كما أهنئ دولة قطر الشقيقة بالتنظيم الناجح للبطولة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة «إكس»: «تنظيم رائع.. مباراة ممتعة.. أداء رياضي استثنائي.. ألف مبروك لأخي تميم.. ولشعب قطر الحبيب فوزهم بكأس آسيا لكرة القدم.. ونبارك أيضاً للأردن هذا المنتخب الرائع الذي يرفع رؤوس العرب».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر منصة «إكس»: «أهنئ الشيخ تميم بن حمد والأشقاء في قطر بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس آسيا.. قدم المنتخبان القطري والأردني مستوى متميزاً خلال البطولة استحقا عليه الإشادة..أبارك لدولة قطر الشقيقة نجاح تنظيمها هذه البطولة.. متمنياً لها مزيداً من الإنجازات الرياضية».

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