خبيرة متفجرات: «سوات» منصة لتبادل الخبرات والتجارب

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت التشيلية باولا رودريغز، خبيرة الكشف عن المتفجرات الوحيدة من أمريكا اللاتينية المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2024» أهمية الحدث في إثراء الخبرات العملية للمشاركين، باعتباره منصة لتبادل التجارب مع متخصصين وخبراء من شتى أنحاء العالم.

وأوضحت رودريغز أن حضور فرق نسائية ضمن المنافسات، يبرز جهود دولة الإمارات في تعزيز الدور الريادي للمرأة في القطاعات الأمنية، مشيدة بالدعم الذي تقدمه الدولة لتمكين المرأة وتحفيزها على الانخراط في المجالات الأمنية، ومؤكدةً في هذا الإطار التزام شرطة دبي توفير الفرص للمرأة لتبرز وتتميز في القطاعات كافة.

وعن تجربتها الشخصية في مجال الكشف عن المتفجرات أفادت رودريغز بأنها شقت طريقها لتصبح مثالاً يحتذى به في مجال إبطال وتفكيك المتفجرات، وهو مهارة نادرة اكتسبتها بعد تدريب مكثف، مؤكدة رغبتها في فتح الطريق للنساء في المجال الشرطي، وخصوصاً في المجالات التي تتطلب مهارات خاصة مثل إبطال المتفجرات.

وتعد مشاركة باولا رودريغز في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية شهادة حية على القدرات الفائقة والتفاني لدى النساء في مجالات شديدة التخصص، مثل الكشف عن المتفجرات ومكافحتها. يذكر أن شرطة دبي رحبت بانضمام الرقيب خلود عبدالله المري، أول عنصر نسائي يعمل في مجال الكشف عن المتفجرات تحت الماء، وذلك في خطوة تؤكد الدور الريادي للعنصر النسائي في العمل الشرطي وتعزيز أمن وسلامة المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز