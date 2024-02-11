«الطوارئ والأزمات» تؤكد الجاهزية الوطنية للتعامل مع المنخفض الجوي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وذلك للوقوف على جاهزية واستعداد الجهات للتعامل مع المنخفض الجوي، الذي قد تتأثر بها الدولة خلال الفترة المقبلة، وكان الاجتماع بحضور وزارة الداخلية، والمركز الوطني للأرصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة.

إجراءات

كما أشارت الهيئة إلى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع المنخفض، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية كل ضمن اختصاصه، بالإضافة إلى جاهزية جميع خطط استمرارية الأعمال للجهات الحيوية، مضيفة إنه سيتم تفعيلها بعد دراسة وتقييم الظروف للمنخفض الجوي وتبعاته في المناطق التي قد تتأثر به.

وأكدت الهيئة على الفرق المعنية توجيه الجمهور في حال اشتداد المنخفض الجوي، وإرشادهم بالالتزام باشتراطات السلامة وتحديداً في المناطق التي قد تشهد أمطاراً غزيرة مع ضرورة القيادة بحذر شديد والابتعاد عن مجاري المياه والسيول والمناطق الوعرة مثل الجبال، متمنية السلامة للجميع.

متابعة

ومن خلال المتابعة المستمرة من قبل الجهات المعنية، أكدت وزارة الداخلية والفرق المعنية على وضع سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات على قائمة الأولويات، وأنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالة طارئة وفق الخطط الموضوعة لضمان أمن وسلامة الجميع، داعيةً الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر والتزام اشتراطات وإرشادات السلامة والتقيد بتعليمات الجهات المعنية.

كما تهيب الجمهور بعدم تداول الشائعات ونشرها، وضرورة تلقي المعلومات والإرشادات والمستجدات من المصادر الرسمية في الدولة.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد تتأثر الدولة ابتداء من اليوم إلى بعد غدٍ بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً معه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب.

ومن المقرر أن يتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً لتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة ويتخللها السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات والبرق والرعد أحياناً مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غير مستقر يصبح غائماً جزئياً إلى غائم مع بعض السحب الركامية وسقوط أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

مناشدة

من جهتها ناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين بالالتزام بالقيادة الآمنة وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة.

التزام

وحثت على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى، وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف، لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.

ودعت السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد السلامة خلال قيادة المركبة خصوصاً أثناء هطول الأمطار، محذرة من خطورة القيادة بطيش وتهور ولامبالاة والمجازفة بدخول الأودية، وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور.

وأشارت إلى أن القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه، من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة، وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة، واستبدال الإطارات القديمة بإطارات جديدة لمنع التزحلق.

تمديدات

وأكدت على ضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه، وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظاً على سلامة الجميع.

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