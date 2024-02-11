محمد بن زايد ومحمد بن راشد: تمنياتنا للصين التوفيق والنجاح ولشعوب العالم كافة السلام والخير والاستقرار

المصدر: دبي- البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم، متمنين لهم عاماً سعيداً وموفقاً، ولشعوب العالم كافة السلام والخير والاستقرار.

تهنئة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر حسابه في منصة «إكس»: «أهنئ المحتفلين بالسنة القمرية الجديدة في جميع أنحاء العالم وأتمنى لهم عاماً سعيداً وموفقاً، ولشعوب العالم كافة السلام والخير والاستقرار».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر منصة «إكس» في تدوينة باللغة الصينية: «اليوم، 10 فبراير 2024 هو العام القمري الصيني الجديد، إيذاناً ببداية عام التنين»، معرباً سموه عن خالص تحياته لجمهورية الصين الشعبية.

نجاح

وأضاف سموه: «ترمز هذه السنة الميمونة إلى القوة والازدهار والحظ السعيد، نريد لهذا البلد الاستثنائي، بتراثه الثقافي المتنوع، ونفوذه السياسي القوي، ومساهماته الاقتصادية والفكرية الكبيرة للعالم، أن يستمر في النمو والنجاح».

وتابع سموه: «نتمنى للمجتمع الصيني وملايين الصينيين حول العالم السعادة والصحة في العام الجديد. أتمنى لهم التوفيق».

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