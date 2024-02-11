حمدان بن محمد: تجمعنا بالصين علاقات تاريخية واقتصادية قوية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الحكومة والشعب الصيني بمناسبة السنة الصينية الجديدة، متمنياً أن تكون سنة خير على الجميع.

مناسبة

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة «إكس»: «من دبي نبارك للقيادة والحكومة والشعب الصيني الصديق بمناسبة السنة الصينية الجديدة، ونتمنى أن تكون سنة خير على الجميع. تجمعنا بالصين علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية قوية، ونتطلع لترسيخ تلك العلاقات في المرحلة المقبلة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين في ظل رؤية مشتركة تقوم على تعزيز الاستقرار والازدهار العالمي».

علاقات

وشهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة نمواً وتطوراً كبيراً في ظل دعم قيادة الدولتين، وتقوم العلاقات بين البلدين على الاحترام والصداقة والتعاون والمصالح المشتركة وتتقاسمان المساعي المشتركة من أجل مستقبل مزدهر، وتتعزز الصداقة بين الإمارات والصين أيضاً عبر التطلعات المشتركة والرؤى الاستشرافية لكلا البلدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز