«كهرباء دبي» تسرّع التحول الرقمي بتبنّي الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توظف هيئة كهرباء ومياه دبي الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتها وعملياتها، وتستثمر في بنيتها التحتية الرقمية المتطورة، لتسريع عجلة التحول الرقمي بهدف تعزيز سعادة جميع المعنيين وتوفير خدمات رقمية متقدمة واستباقية تدعم الاستدامة وخفض البصمة الكربونية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نواصل العمل على مدار الساعة لتحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأفضل عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، والاستعداد للتحولات التكنولوجية المستقبلية والتغيرات الجذرية في العمل الحكومي منذ الآن، ونحرص على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في شتى الميادين، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، ونعمل على تطوير قنوات الهيئة الرقمية بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031».

ريادة

وأضاف معالي سعيد الطاير: «بدأت رحلة الهيئة في استخدام الذكاء الاصطناعي منذ سنة 2017، وتقوم بإثراء خدماتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتقنية تشات جي بي تي (ChatGPT) إذ تعد الهيئة أول مؤسسة خدمية على مستوى العالم وأول مؤسسة حكومية في دولة الإمارات تستخدم هذه التقنية الحديثة، لتعزيز ريادتنا محلياً وعالمياً، وتوفير قيمة مضافة لتجربة المتعاملين والموظفين وجميع المعنيين، والارتقاء بسعادتهم، وقد أثمرت جهودنا حصول الهيئة على المركز الثاني في نتيجة دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لسنة 2023، والتي يجريها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، بنسبة 96.7 %».

وتابع معالي الطاير: «نستثمر الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتنا وعملياتنا لتقليل عدد الزيارات إلى مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة والإسهام في صوغ مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي عبر ديوا الرقمية، الذراع الرقمية للهيئة، لتكون بذلك أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، مع التوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، ووصلت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة إلى 99.62 % في سنة 2023، كما استكملت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 90 مشروعاً مع ما يفوق 65 جهة حكومية وخاصة».

حلول مبتكرة

ومن أبرز الحلول المبتكرة التي توفرها الهيئة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة: المساعدان الذكيان «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» و«مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت»، و«رمّاس»، وإشعار باستهلاك مرتفع للمياه، والحياة الذكية، والاستجابة الذكية، ومركز رعاية المتعاملين، ومركز الأمن السيبراني، وأتمتة العمليات الروبوتية، ونظام تصنيف أهمية أصول توزيع الطاقة، وتطبيق الاستعادة الآلية للتغذية الكهربائية.

ومن ضمن الحلول المبتكرة أيضاً نظام التحكم الذكي في التوربينات الغازية، ودليل إدارة مشتريات تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمتحكم الذكي في محطات الطاقة، ونظام بيانات أحادي الاتجاه، ونظام المحطات الذكية، ونظام التنبؤ بالقدرة الإنتاجية للألواح الشمسية الكهروضوئية، ونظام إدارة توزيع المياه الذكي، والمساعد الذكي «كوبايلوت»، وتطبيق نظام إدارة الأصول، ومركز المحاكاة والتدريب، والروبوت الآلي رباعي الأرجل، وروبوت اليد الصناعية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز