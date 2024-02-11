إنجاز 8335 مبنى أخضر في عجمان تعزيزاً للاستدامة

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن إجمالي عدد المباني الخضراء في الإمارة بلغ 8335 مبنى حسب معايير البناء الأخضر المتعلق بالمباني السكنية، وذلك انسجاماً مع توجهات الدولة وتجسيداً للمنهجيات المتبعة في عام الاستدامة، والذي يواصل رحلته للعام الثاني على التوالي، تأكيداً على نتائجه الإيجابية الملموسة، مبينةً أن العدد يشمل المباني التي أُنجزت منذ بداية تطبيق المرحلة الأولى لقرار البناء الأخضر والصادر عام 2018 وحتى نهاية العام الماضي 2023، حسب التقرير الصادر عن الدائرة.

مستهدفات

وأكد المهندس خليفة عبد الله الفلاسي مدير إدارة المباني بالدائرة، أن البلدية حققت المستهدف للعام الماضي والمتعلق بالمباني الخضراء، نتيجة عملها الدؤوب لزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، ورفع مستوى حيوية المباني من خلال تطبيق معايير واشتراطات المباني الخضراء للفلل السكنية الجديدة في الإمارة، والتي تم اعتمادها والبدء فعلياً بتطبيقها خلال السنوات الماضية للارتقاء بعجمان في كافة المجالات، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.

منهج عمل

وقال خليفة الفلاسي إن الاستدامة أصبحت منهج عمل وحياة في كافة المجالات، ونعمل جاهدين لمواصلة تحقيق الأهداف المنشودة منسجمين مع رؤية الدولة واستراتيجيتها الواضحة في عامنا الحالي 2024 والذي يؤكد على أهمية المشاريع النوعية ومن ضمنها البناء الأخضر الذي حقق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، ونتوجه لبناء مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، وعليه استهدفنا توفير بنية تحتية متطورة ومستدامة بشكل يضمن للسكان والزوار خفض انبعاثات الكربون في أجواء الإمارة والارتقاء بها لتكون مدينة صحية وجذابة، وقد حققت الدائرة نمواً في مجال البناء الأخضر.

تجاوب

ولفت الفلاسي إلى أن الدائرة شهدت تجاوباً من جانب ملاك المباني والمستثمرين مع الاشتراطات التي عملت على رفع كفاءة المباني في تعاملها مع الطاقة والمياه والمواد والنفايات، بالتزامن مع تقليل مخاطر البناء على صحة البشر والبيئة، مبيناً أن الدائرة ستعمل على تطبيق كافة توصيات مؤتمر الأطراف كوب 28، ومن بينها المنهجيات المتبعة في مجال البناء والتشييد لإيجاد بيئة مستدامة وبنية عصرية تؤسس الأعمدة الراسخة لبناء مستقبل عجمان.

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