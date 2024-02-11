يوسف آل علي: 7 % متوسط حجم النمو في استهلاك الكهرباء خلال 2023

المصدر: دبي - وائل نعيم

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قال المهندس يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للماء والكهرباء»، إن متوسط حجم النمو في استهلاك الطاقة الكهربائية بلغ خلال عام 2023 حوالي 7 %مقارنة بعام 2022، حيث تتصدر أم القيوين القائمة بنسبة زيادة في الاستهلاك بلغت 19 %، تليها عجمان بنسبة 8 %، ثم المنطقة الوسطى بنسبة 5 %، فدبا الفجيرة بنسبة 4 %، وتأتي رأس الخيمة في المرتبة قبل الأخيرة بنسبة 3 %، وأخيراً الفجيرة بنسبة مقاربة.

محطات كهربائية

وأضاف لـ«البيان»: «يبلغ إجمالي عدد المحطات الكهربائية التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء حالياً 157 محطة، منها 35 محطة رئيسية، و122 محطة فرعية موزعة على جميع المناطق، التي تقدم الشركة خدماتها فيها بالمناطق الشمالية من الدولة».

وأشار إلى تدشين محطتين رئيسيتين، خلال العام الماضي هما: محطة الحميدية بعجمان، ومحطة الشريشة في رأس الخيمة، وأن الشركة نفذت ثلاث محطات فرعية خلال نفس العام شملت محطات أذن 3 وسيح البريرات وجلفار في رأس الخيمة.

وأوضح المهندس يوسف آل علي أن الهدف من إنشاء وتشغيل المحطات الجديدة بصفة عامة هو دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة الكهربائية ضماناً لاستدامة الخدمة، حيث تضع الشركة بعين الاعتبار عند تنفيذ هذه المشاريع معدل النمو السنوي، وارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية في المناطق التي تخدمها، وما يرتبط بذلك من ضرورة التوسع في الشبكة، مع تبني نهج استراتيجي يركز على التقيد بمعايير كفاءة الاستخدام، وحماية البيئة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، كركائز أساسية لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

خطوط الكهرباء

وأشار إلى أن إجمالي خطوط نقل الكهرباء بلغ حتى نهاية العام المنصرم 1,237 كيلو متر مختلفة الأنواع والأحجام، في حين بلغ إجمالي خطوط التوزيع 13,763 كيلو متراً.

وقال إن «الاتحاد للماء والكهرباء» تحرص على تلبية احتياجات الإمارات الشمالية من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة، وتسعى إلى الريادة العالمية وتحقيق أعلى مستويات التميز في مجال الخدمات التي تقدمها، وتحقيق الاستدامة، والحد من الهدر في الموارد الطبيعية والمادية، وإطلاق المبادرات المؤسسية الهادفة إلى دعم الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على البيئة، إلى جانب حرصها على القيام بمسؤولياتها المجتمعية.

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