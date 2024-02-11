«حماية الصحراء 2024» تنظم يوماً بيئياً توعوياً

المصدر: دبي - البيان

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نظمت شركة «دي إكس بي» فعاليات اليوم التوعوي، ضمن حملة «حماية الصحراء 2024» في حديقة داماك هيلز بدبي، أول من أمس، بالتعاون مع بلدية دبي.

وشهد الحدث مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع، وتضمنت الفعاليات ورش عمل متنوعة، وعروضاً توعوية، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة الصحراوية. وقدمت بلدية دبي ورش عمل موجهة للزوار، تشمل ورشة تلوين الإطار البيئي، وورشة قصة «كنز الحياة»، وورشة حول الشخصية البيئية «غيث». من جانبها قدمت شركة «دي إكس بي» عروضاً توعوية حول الطرق السليمة، للتعامل مع البيئة الصحراوية، وكيفية المحافظة عليها، بالإضافة إلى دورات تدريبية في ركوب الخيل والدراجات الصحراوية.

وأكد المستشار عارف العبار، رئيس شركة «دي إكس بي»، أن الهدف من اليوم التوعوي هو زيادة الوعي بالتحديات البيئية، التي تواجه الصحراء، وتسليط الضوء على أهم التوصيات، لتعزيز مشاركة الجمهور في حمايتها وصيانتها. وأضاف: إن حملة «حماية الصحراء» تأتي هذا العام في سياق تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024، مشيراً إلى أهمية حماية البيئة وصيانة الموارد الطبيعية كأولوية أساسية لدولة الإمارات.

وأكد العبار أهمية الاستدامة كركيزة أساسية لتحقيق التقدم والازدهار في دولة الإمارات، حيث تلعب الحكومة الإماراتية دوراً إيجابياً كبيراً في هذا السياق، من خلال تبنيها سياسات وبرامج، تعزز الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتعزز الاقتصاد الأخضر وتشجع الابتكار في مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وتابع: «التزام الإمارات بالاستدامة يعكس التفاني العميق للحكومة في بناء مستقبل مستدام وصحي للأجيال القادمة».

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