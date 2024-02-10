جائزة الخير للعمل التطوعي تكرم 55 متطوعاً في دورتها الثامنة

المصدر: وام

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كرمت جائزة الخير للعمل التطوعي في دورتها الثامنة، السبت، في حديقة النحل في منطقة حتا بدبي، 55 متطوعاً ومتطوعة.

وسلم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة رئيس مجلس أمناء الجائزة، المكرمين، شهادات التقدير.

حضر التكريم، الشيخ أحمد بن محمد بن سالم القاسمي، وفراس عزيز بن درويش نائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي، وجمع غفير من المسؤولين والحضور.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، إن العمل التطوعي سمة راقية نابعة من قيم ومبادئ عظيمة ويعكس النهج الذي تبنته الإمارات منذ تأسيسها في العطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة للعمل التطوعي ودعم المؤسسات التطوعية.

من جانبه، أكد فراس عزيز بن درويش نائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي، أن جائزة الخير للعمل التطوعي تشكل رسالة تقدير وعرفان لكل أصحاب الأعمال الإنسانية الجليلة التي امتد أثرها ليشمل قطاعاً عريضاً من الأشخاص، مشيراً إلى أنها تعمل على إبراز ودعم الجهود الإنسانية في دولة الإمارات.

وأشاد ابن درويش، بجهود جميع المتطوعين في مختلف المؤسسات والمبادرات الخيرية والإنسانية بدولة الإمارات.

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