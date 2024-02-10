أحمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح كنكزار والمهيري في دبي

المصدر: وام

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حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم السبت، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد عبدالله إبراهيم كنكزار بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة مروان بن غليطة المهيري، وذلك في مجلس أم سقيم بدبي.

كما حضر الحفل، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.

وهنأ سموهما، العروسين وذويهما، وتمنيا لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار.

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