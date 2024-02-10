الداخلية تطلق الحملة الوطنية لحماية الطفل عبر الإنترنت

المصدر: البيان

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أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، الحملة الوطنية لحماية الطفل عبر الإنترنت تحت شعار "معاً من أجل إنترنت أكثر أمناً لأطفالنا"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع للتصدي للتحديات والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت، إلى جانب توعية الأطفال بتحديات العالم الرقمي، وكيفية استخدام الإنترنت بشكل آمن، والتأثيرات السلبية للتنمر الإلكتروني ومكافحة القرصنة الإلكترونية.

وتتضمن الحملة نشر التوعية عبر الشاشات الإلكترونية بالمطارات ومنافذ الدولة، ومحطات الوقود، وشاشات الصراف الآلي، والمدن الترفيهية والسياحية، بالإضافة إلى نشر المطبوعات والإعلانات التثقيفية الخاصة بالحملة، ومنظومة الإبلاغ الذكية لحماية الطفل عبر قنوات البث المرئية والمسموعة والمقروءة، ومنصات التواصل الاجتماعي. الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تتيح وسائل عدة للإبلاغ عن حوادث الأطفال المختلفة، ومنها الخط الساخن على الرقم (116111)، والإبلاغ الإلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية لحماية الطفل (www.moi-cpc.gov.ae)، والبريد الإلكتروني (116111@moi.gov.ae)، وتطبيق (حمايتي)، والاتصال للحالات الطارئة على الرقم (999).

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