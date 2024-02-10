محمد بن راشد يهنئ الصين بعام التنين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قادة وشعب جمهورية الصين الشعبية بالعام الصيني الجديد "عام التنين".

وقال سموه عبر منصة «إكس» في تدوينة باللغة الصينية: «اليوم، 10 فبراير 2024 هو العام القمري الصيني الجديد، إيذاناً ببداية عام التنين»، معرباً سموه عن خالص تحياته لجمهورية الصين الشعبية.

وأضاف سموه: «ترمز هذه السنة الميمونة إلى القوة والازدهار والحظ السعيد، نريد لهذا البلد الاستثنائي، بتراثه الثقافي المتنوع، ونفوذه السياسي القوي، ومساهماته الاقتصادية والفكرية الكبيرة للعالم، أن يستمر في النمو والنجاح».

وتابع سموه: «نتمنى للمجتمع الصيني وملايين الصينيين حول العالم السعادة والصحة في العام الجديد. أتمنى لهم التوفيق».

今天，2024年2月10日是中国的农历新年，标志着“龙年”的开始，我们向中华人民共和国致以最诚挚的祝福。这个吉祥的年份象征着力量、繁荣和好运。我们希望这个拥有多元文化遗产、强大政治影响力以及对世界作出重大经济和智力贡献的非凡国家继续发展并取得成功。我们祝愿我国华人社区及全世界数百万华人在… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 10, 2024

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز