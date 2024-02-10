محمد بن راشد يهنئ الصين بعام التنين

المصدر:
  • البيان
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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قادة وشعب جمهورية الصين الشعبية بالعام الصيني الجديد "عام التنين".

وقال سموه عبر منصة «إكس» في تدوينة باللغة الصينية: «اليوم، 10 فبراير 2024 هو العام القمري الصيني الجديد، إيذاناً ببداية عام التنين»، معرباً سموه عن خالص تحياته لجمهورية الصين الشعبية.

وأضاف سموه: «ترمز هذه السنة الميمونة إلى القوة والازدهار والحظ السعيد، نريد لهذا البلد الاستثنائي، بتراثه الثقافي المتنوع، ونفوذه السياسي القوي، ومساهماته الاقتصادية والفكرية الكبيرة للعالم، أن يستمر في النمو والنجاح».

وتابع سموه: «نتمنى للمجتمع الصيني وملايين الصينيين حول العالم السعادة والصحة في العام الجديد. أتمنى لهم التوفيق».

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