سعود المعلا وسعود بن صقر يحضران أفراح القاسمي وبن مجرن

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيوخ، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ عمر بن صقر القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ صقر بن عمر القاسمي، إلى كريمة سعيد أحمد بن الشيخ مجرن.

وبارك صاحب السمو حاكم أم القيوين، وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو أولياء العهود، للعروسين وذويهما، بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله العلي القدير أن يرزقهما الذرية الصالحة، وأن ينعم عليهما بحياة هانئة ومكللة بالسعادة والمحبة.

حضور

كما حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مركز الحمراء للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.

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