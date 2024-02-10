«محمد بن راشد للإسكان» تنال شهادة الامتثال لنظام إدارة استمرارية الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على شهادة امتثال لمتطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال (NCEMA 7000:2021) التابع للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث كأول جهة حكومية في إمارة دبي.

ويأتي هذا الإنجاز كتأكيد على جهود المؤسسة وتفانيها في رفع كفاءة وفعالية استمرارية الأعمال الوطنية، لا سيما في أوقات الطوارئ والأزمات، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كنموذج يحتذى به في مجال التعامل مع الأزمات والكوارث على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال عمر حمد بو شهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: «حصولنا على هذه الشهادة ليس إنجازاً نعتز به فحسب، بل هو دليل قاطع على ريادتنا وتفانينا في تبني أعلى معايير الجودة والكفاءة في كافة مجالات عملنا، ونحن فخورون بكوننا الجهة الحكومية الأولى في إمارة دبي التي تنال هذا التكريم، ما يعكس الثقة الكبيرة التي نحظى بها والمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقنا لضمان استمرارية الخدمات الأساسية في كل الأوقات وتحت أي ظرف».

وأضاف: تعمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة استمرارية الأعمال الوطنية، ولا يسهم هذا التوجه في تعزيز كفاءة العمليات الداخلية فحسب، بل يعمل أيضاً على تعزيز قدرة المؤسسة على التجاوب بفعالية مع التحديات المستقبلية، حيث يضمن التزامها بالابتكار والتطوير المستمر لها مكانة رائدة في القطاع ويعزز من قدرتها على خدمة المجتمع بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

يشار إلى أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لم تكتفِ فقط بتلبية المعايير المطلوبة لنيل هذه الشهادة، بل تعدت ذلك لتكون مثالاً يحتذى في تطبيق مفاهيم الابتكار والتميز في إدارة الأزمات. ويعدّ هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة المؤسسة نحو الريادة والتميز في القطاع الحكومي. كما يعكس حرصها على تطبيق أعلى معايير الأمان والكفاءة في جميع جوانب عملها، من أجل توفير بيئة مستقرة وآمنة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

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