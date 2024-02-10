رأس الخيمة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار المرتقبة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشف المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن رفع الدائرة درجة استعداداتها لاستقبال الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة والمواكبة للحالة الجوية القادمة من خلال وضع آلية للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، استمراراً لدورها في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، واستكمالاً لخطتها الاستراتيجية الرامية لضمان راحة وسلامة الجمهور وسعادتهم.

وأكد العلي، أن جميع عمليات طوارئ الأمطار في دائرة الخدمات العامة على أهبة الاستعداد للحالة الجوية القادمة من خلال تنفيذ كافة خدماتها لمواجهة بعض الحالات التي قد تحدث خلال هذه الفترة لبعض تجمعات المياه في كافة المناطق نتيجة للأمطار الكثيفة المتوقعة خلال فصل الشتاء.

وتابع: نعمل وفق برنامج عمل على مدار الساعة، فبناء على تحليل تقارير الأرصاد الجوية والتنبؤ بحالة الطقس على الإمارة، يتم الأخذ بالإجراءات الكفيلة بالتعامل مع البلاغات الطارئة المتوقعة جراء هطول الأمطار.

ولفت العلي إلى تزويد الفرق الفنية والطوارئ بالمعدات اللازمة لتصريف تجمعات مياه الأمطار وإزالة الرمال ومخلفات الزراعة خلال هطول الأمطار والرياح المصاحبة، إضافة إلى توفير الآليات والمضخات والصهاريج اللازمة لسحب ونقل المياه المتجمعة من الطرق والأحياء السكنية، وتتم هذه الاستعدادات بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، مع استمرار الدراسات للواقع الميداني في مختلف القطاعات والمناطق وإعداد ما يلزم بشأنها من تقارير وتوصيات فنية لمعالجة ما يلزم.

وأشار إلى أن أي شبكات تصريف في رأس الخيمة تقوم بعملها بشكل طبيعي، ضمن معطيات التصميم والتشغيل، ولكن إن كانت شدة الأمطار غزيرة، فإن هذا يعني حتماً أن الشبكة العامة ستستغرق زمناً أطول نسبياً من المعتاد لتصريف المياه.

وأكد العلي، أن شبكة تصريف مياه الأمطار سبق أن تم تصميمها وفق المعايير الهندسية العالمية بناء على كميات الهطول المطري على مدى سنوات مع الأخذ بالاعتبار طبيعة ومناخ المنطقة من حيث قلة الأمطار ومحدودية هطولها.

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