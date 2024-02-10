وكيل وزارة الداخلية يكرم الطلبة الموفدين من الدول الصديقة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، جميع الطلبة الموفدين من الدول الصديقة من طلبة الدفعة الثانية الملتحقين بكلية الشرطة ضمن برنامج تعاون دولي، والبالغ عددهم 35 طالباً يمثلون 14 دولة هي، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، تركيا، أستراليا، البرازيل، كولومبيا، كوراساو، أندونيسيا، أوزبكستان، أروبا، مالطا، الباهامس، الكونغو، ونيجيريا.

وسلم الخييلي شهادات التقدير للطلبة الموفدين، وذلك بعد انتهاء مراسم حفل التخريج الرسمي، مقدماً لهم التهنئة والتبريك على نجاحهم وتميزهم وحرصهم على تمثيل بلادهم خير تمثيل، وتعزيز العلاقات بين الإمارات ودولهم الصديقة.

ويعد برنامج الدبلوم المهني الدولي بمثابة منصة فريدة لضباط إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم للمشاركة في التدريب الأكاديمي في كلية الشرطة في أبوظبي، حيث توفر هذه المبادرة فرصة قيمة للضباط للتعمق في تجربة تعليمية غنية، تعزز تبادل المعرفة والأفكار حول ممارسات الشرطة، والفروق الثقافية الدقيقة، والحصول على شهادة أكاديمية من كلية مرموقة في العلوم العسكرية.

كما شهد اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، على هامش حفل تخريج كلية الشرطة 2024، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية ومنظمات وقيادات وأكاديميات شرطية من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وتعزز هذه الاتفاقية من تبادل المعارف والخبرات والتعاون الثقافي في مجالات البحث والدراسة والتدريب، وتبادل برامج الطلبة وبرامج أكاديمية مشتركة، وتعزيز فرص اللقاءات والفعاليات الثقافية المشتركة.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة الداخلية، العميد وليد الشامسي، قائد عام كلية الشرطة، ومسؤولو الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP)، وقيادات الشرطة الأمريكية في كل من: شاتانوغا، وميتروبوليتان لاس فيجاس، وإدارة ميتروبوليتان، وإدارة الشرطة في تورنتو من كندا، إلى جانب أكاديمية كولين كوليدج لإنفاذ القانون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز